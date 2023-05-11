شركة تكنولوجيا عالمية: مصر سوق راسخ وقوة اقتصادية قارية

عقدت «أكسيس كوميونيكيشنز»، العالمية المتخصصة في مجال تقنيات الفيديو والمراقبة الشبكية، حملتها الثانية لمعرض «connect by axis» في مصر.

بعدما حققت الفعالية الأولى التي عُقدت في جوهانسبرج جنوب إفريقيا، في 28 مارس 2023، نجاحًا باهرًا.. وتشكل هاتان الفعاليتان جزءًا من سلسلة فعاليات ستعرض أحدث تقنيات عالمية، وتستكشف الاتجاهات الحالية في هذا المجال، وتتفاعل مع أصحاب الخبرة في قطاع الأمن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال “إيتين فان دير وات”، المدير الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لم تكن الفعالية في القاهرة إلا مجرد البداية.

وأضاف “من خلال سلسلة كاملة من الفعاليات المجدولة في مدن في جميع أنحاء المنطقة، فإننا نعطي الأولوية لتوطيد العلاقات بطريقة جديدة ومثيرة، ونظهر كيف أن الحلول الأمنية المتكاملة هي المكون السري لنجاح المؤسسة”.

وتابع “يجمع الحدث بين الجهات المعنية في مجال الأمن للتواصل والتعاون في مواجهة التحديات الرئيسية في هذا المجال، واستعراض آخر حلول الأمن وتركزت المناقشات على موضوعات مثل الأمن السيبراني، ودور التعلم الآلي وحوسبة الحافة والتحليلات في الأمن، والبنية التحتية الحيوية، والمدن الذكية، والاستدامة”.

وقال عنان عليان، مدير المبيعات الإقليمي، “تتمتع الشركة العالمية منذ فترة طويلة بعلاقة وثيقة مع مصر باعتبارها سوقًا راسخا وقوة اقتصادية قارية”.