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رئيس التحرير
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تعليم

خبير: "التعليم العالي" تسير بخطى راسخة لتعظيم الفائدة من الوسائل الإلكترونية الحديثة

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن العالم حاليًا يتجه نحو التحول الرقمي في مختلف جوانب الحياة، ويعتبر العصر الحالي فعلاً "عصر الرقمنة"، حيث يتم توظيف التكنولوجيا الرقمية لتحسين العمليات وتسهيل الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات، تشمل الأهداف الرئيسية للتحول الرقمي تعزيز الكفاءة والإنتاجية، وتوفير خدمات أفضل وأكثر فاعلية، وتمكين الوصول الشامل للمعلومات، وتحقيق التكامل والتواصل السلس بين الطلاب والمؤسسات التعليمية.

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خبير يوضح أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي والاستفادة منه في مجال التعليم

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وأوضح الخبير التربوي، أن مع زيادة استخدام التكنولوجيا في حياتنا اليومية وتطور الأدوات الرقمية، فإن خطوة التحول إلى الكتب الإلكترونية تعكس التوجه العام نحو التكنولوجيا والتحول الرقمي، حيث يتيح استخدام الكتب الإلكترونية للجامعات فرصًا جديدة لتوفير المحتوى التعليمي بطريقة مرنة ومحسنة، ويسهم في تعزيز التفاعل والمشاركة النشطة للطلاب في عملية التعلم، مؤكدًا أن الوزارة تسير بخطى راسخة وثابتة نحو هدف تطوير التعليم العالي وتعظيم الفائدة من الوسائل الإلكترونية الحديثة فى فتح آفاق البحث والإطلاع.

وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن التعليم الإلكتروني يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التكافؤ في فرص التعليم وتمكين الطلاب من مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة منها في مجتمعاتنا المعاصرة.

وأكد أن تدريب الطلاب على التحول الرقمي يمنحهم المهارات اللازمة للتكنولوجيا الحديثة ويمكنهم الاستفادة من التقنيات المتاحة في المجتمعات المتقدمة، ويتم تزويد الطلاب بالمهارات التقنية والقدرات الرقمية التي تمكنهم من المشاركة في سوق العمل المتغير والاستفادة من فرص الابتكار والتطور التكنولوجي.

وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن استخدام الكتب الإلكترونية في التعليم العالي يشكل تحولًا رقميًا هامًا ويعكس التطور التكنولوجي في مجال التعليم، لان يعتبر الكتاب الإلكتروني وسيلة مبتكرة ومتقدمة لنقل المعرفة وتبادل المواد الدراسية بصورة سهلة وفعالة، ويتيح الكتاب الإلكتروني للطلاب الوصول إلى المحتوى التعليمي في أي وقت ومن أي مكان، ويوفر تفاعلًا متعدد الوسائط وإمكانية البحث.

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