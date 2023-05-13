خبير أمن معلومات: ميتا لم تعتذر عن عطل «فيسبوك» حتى الآن

أكد المهندس شاكر الجمل، خبير أمن المعلومات، أن العطل الذي أصاب “فيسبوك” أمس، الجمعة، تسبب في إرسال طلبات صداقة بشكل عشوائي.

وقال “الجمل”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، إن إرسال طلبات صداقة لحسابات أخرى بشكل عشوائي ضد مبدأ الخصوصية، وهو ما أثار ضجة كبيرة.

وأوضح أن شركة ميتا لم تخرج للاعتذار حتى الآن، وعملية الإصلاح ما زالت جارية، ناصحا مستخدمي “فيسبوك” بالدخول على قائمة الأصدقاء وإلغاء أي طلبات صداقة أرسلت بالخطأ بسبب العطل منعا للإحراج.

وحذرا من الدخول على اللينكات المنتشرة بعنوان "ادخل على اللينك لمعرفة طلبات الصداقة المرسلة"، قائلا: "ممكن يكون لينك ملغم ويتم سرقة الحساب".