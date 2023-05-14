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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد عطل فيسبوك.. 4 نصائح مهمة لحماية حساباتك من الاختراق| تعرف عليها

أرشيفية
أرشيفية

قدم المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، نصائح مهمة لحماية الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عطل “فيسبوك” وإرسال طلبات صداقة تلقائيا.
 

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وقال “طارق”، خلال حواره ببرنامج “ صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن هذا العطل تأثر به نظام تشغيل أندرويد بشكل أكبر، والخلل حدث في التطبيق نفسه، مجيبًا عن سؤال: “إزاي تعرف إن البيدج أو الأكونت مزيف؟”، موضحا: “من خلال الـ user name الذي يوجد في الثلاث نقاط الموجودة في أي صفحة عند الضغط عليها ستجد الـ user name أسفل الـ copy link”.

كما أجاب خبير أمن المعلومات عن سؤال: “إزاي نعلم الناس تحمي نفسها على السوشيال ميديا في عصر التكنولوجيا؟”، من خلال عدة خطوات جاءت كالتالي:

ـ الدخول على إعدادات منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت فيسبوك أو إنستجرام وغيرها.

ـ الدخول على الخصوصية ومن ثم تفعيل المصادقة الثنائية، ويقوم الشخص بوضع رقم هاتف آخر لا يوجد مع أحد.

ـ كلمة السر يجب أن تكون أكثر من 16 حرفا ورمز ورقم. 

ـ عدم توحيد كلمات السر في جميع منصات التواصل الاجتماعي. 


 

عطل فيسبوك فيسبوك أندرويد السوشيال ميديا توك شو صدى البلد

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