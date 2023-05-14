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صيف وشتا في يوم واحد.. الأرصاد: أجواء حارة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن  اليوم تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وهو ارتفاع بمعدل درجتين مقارنة بالأمس.
 

 وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هذا الارتفاع تتأثر به أيضًا أغلب محافظات الجمهورية؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة مش شبه الجزيرة العربية، والتي تعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس، وبالتالي زيادة الاحساس بالأجواء الحارة.
 

طقس اليوم الأحد
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ،و دافئة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد وذلك خلال فترات النهار.
 

بينما يسود طقس مائل للبرودة مع دخول ساعات الليل وبعد غياب أشعة الشمس على أغلب محافظات الجمهورية، بجانب وجود نشاط نسبي في حركة الرياح وشبورة مائية في ساعات الصباح الباكر.

الأرصاد حالة الطقس طقس اليوم العظمى توك شو صدى البلد

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