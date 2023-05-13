موجة استثنائية.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة والذروة في هذا الموعد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، ومن خلال هذا التقرير نستعرض لكم أبرز توقعات الأرصاد لطقس الأيام المقبلة، والتي جاءت كالتالي:

انخفاض بالحرارة والعظمى 29

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إن البلاد شهدت بداية من أمس، الجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة، وهو مستمر اليوم أيضًا، مؤكدة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

طقس اليوم

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ودافئة ومعتدلة تمامًا على المحافظات الشمالية للبلاد، وحارة على شمال الصعيد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه فور غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة على المحافظات الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وأجواء معتدلة على جنوب الصعيد، وذلك أثناء فترات الليل.



وأشارت إلى أن هناك نشاط نسبي في الرياح، يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة، لافتة إلى أن ظاهرة الشبورة المائية دائمًا ما تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية.

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 24 ساعة القادمة



وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من غدًا الأحد ستكون هناك عودة للارتفاع في درجات الحرارة؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على زيادة الشعور بالأجواء الحارة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل تشهد الحرارة انخفاضًا ملحوظًا وخاصة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر؛ لافتة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبه ظاهرة الشبورة المائية، والتي توجد على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.



حالة الطقس

بلاش الصيفي|الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين



ووجهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية وجهت نصائح مهمة للمواطنين،قائلة: “ننصح المواطنين بلاش الملابس الصيفية بشكل كامل فترة الليل أو الصباح الباكر ، وخلال فترة النهار يجب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس”.



وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من غدًا الأحد سترتفع درجات الحرارة تدريجيًا حتى تصل ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، بسبب تأثر البلاد بوجود كتل هوائية صحراوية.



موجة حارة تضرب البلاد



وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، اليوم السبت أن العظمى يوم الأربعاء تصل لـ 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل العظمى على جنوب الصعيد لـ 39 و40 درجة مئوية خلال فترات النهار.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن فصل الربيع يتميز دائما بالتقلبات الجوية المختلفة والمتنوعة، متابعة: البلاد تعيش حالة من التذبذب في درجات الحرارة.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تسجل 18 درجة مئوية، خلال فترة الليل، بالإضافة إلى نشاط الرياح، التي تعمل على زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

القاهرة 29 - 17

الإسكندرية 23 - 16

الإسماعيلية 30 - 17

الأقصر 39 -21

قنا 33 - 21

سوهاج 33 - 20

المنيا 30 - 17