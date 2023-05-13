عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجة استثنائية.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة والذروة في هذا الموعد

حالة الطقس خلال الأيام
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، ومن خلال هذا التقرير نستعرض لكم أبرز توقعات الأرصاد لطقس الأيام المقبلة، والتي جاءت كالتالي:

انخفاض بالحرارة والعظمى 29

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إن البلاد شهدت بداية من أمس، الجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة، وهو مستمر اليوم أيضًا، مؤكدة أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تسجل العظمى 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

طقس اليوم

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ودافئة ومعتدلة تمامًا على المحافظات الشمالية للبلاد، وحارة على شمال الصعيد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه فور غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة على المحافظات الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وأجواء معتدلة على جنوب الصعيد، وذلك أثناء فترات الليل.
 

وأشارت إلى أن هناك نشاط نسبي في الرياح، يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة، لافتة إلى أن ظاهرة الشبورة المائية دائمًا ما تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية.

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 24 ساعة القادمة
 

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من غدًا الأحد ستكون هناك عودة للارتفاع في درجات الحرارة؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على زيادة الشعور بالأجواء الحارة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل تشهد الحرارة انخفاضًا ملحوظًا وخاصة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر؛ لافتة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبه ظاهرة الشبورة المائية، والتي توجد على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.
 

حالة الطقس

بلاش الصيفي|الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين
 

ووجهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية وجهت نصائح مهمة للمواطنين،قائلة: “ننصح المواطنين بلاش الملابس الصيفية بشكل كامل فترة الليل أو الصباح الباكر ، وخلال فترة النهار يجب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس”.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من غدًا الأحد سترتفع درجات الحرارة تدريجيًا حتى تصل ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، بسبب تأثر البلاد بوجود كتل هوائية صحراوية.
 

موجة حارة تضرب البلاد
 

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، اليوم السبت أن العظمى يوم الأربعاء تصل لـ 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل العظمى على جنوب الصعيد لـ 39 و40 درجة مئوية خلال فترات النهار.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن فصل الربيع يتميز دائما بالتقلبات الجوية المختلفة والمتنوعة، متابعة: البلاد تعيش حالة من التذبذب في درجات الحرارة.
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تسجل 18 درجة مئوية، خلال فترة الليل، بالإضافة إلى نشاط الرياح، التي تعمل على زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

 


درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

القاهرة 29 - 17
الإسكندرية 23 - 16
الإسماعيلية 30 - 17
الأقصر 39 -21
قنا 33 - 21
سوهاج 33 - 20
المنيا 30 - 17

 

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس طقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة اليوم توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

مستمرة بجميع الفروع وأون لاين .. تعرف على أعلى عائد لشهادات البنك الأهلى .. خدمات

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

2000 جنيه للجرام.. التموين: انخفاض أسعار الذهب محليا بعد قرار الإعفاء الجمركي

تراجع 30%|هبوط غير مسبوق بأسعار الحديد عالميا وهذا ثمن الطن الآن بمصر

ترشيحاتنا

مورد جديد للعملة الخضراء يساعد في خفض أزمة الدولار.. اعرف الحكاية

مجموعة السبع .. تحذيرات بشأن التوقعات الاقتصادية مع اقتراب أزمة الديون الأمريكية

بعد إعلان أوكرانيا تقدمها.. بيان عاجل لـ روسيا بشأن باخموت

بحضور سفير الفاتيكان.. محافظ أسيوط يقدم العزاء في الأنبا كيرلس وليم

تطور مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. غياب راشفورد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 5 أبراج شديدة التشبث باسم الرومانسية... أسباب صادمة وراء وفاة الفنان عبد الكريم عبد القادر.. سعر ساعة أنغام في الكويت

يا فرحة ما تمت.. مطالب بإعادة جوهرة التاج البريطاني المسروقة بعد تتويج الملك تشارلز

كولر يكتب نهايتهم| 3 لاعبين يرحلون عن الأهلي.. ومفاجأة زملكاوية لنجم الفريق

صدمة.. نهاية مرعبة لصديقتين قررتا إجراء عملية شد وشفط بتركيا

فيديو

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

وضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد| فيديوجراف

زلزال يضرب الذهب وتراجع كبير في سعر الجرام.. شاهد

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ