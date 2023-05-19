برلمانية: الحوار الوطني يناقش تعديلات حول قانون الولاية على المال

قالت إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ زوجها أحد شهداء القوات المسلحة ولما بدأت التعامل مع المجالس الحسبية وجود مشكلات متعلقة بولاية المال التي يحكمها قانون منفصل مرّ عليه أكثر من 71 سنة، إذ أن الأموال في ظل هذا القانون وبالتقادم تفقد قيمتها.



وأضافت «الألفي» خلال حوارها على القناة الأولى : «عندما يدخل النيابات الحسبية طفل عمره يوم أو شهر ويخرج بعد 21 عاما ويجد أن هذه المقدرات المالية ليس لها قيمة، فهذا يعتبر ظلم، وبالتالي، فقد بدأنا تعديل التشريعات ذات الصلة بهذا الأمر».



وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هامش الحوار الوطني، أنّ الولاية والحضانة منفصلتان عن بعض، فالحضانة مع الام والولاية أو الجد أو العم وهو ما كان يسبب مشكلة: «السعودية أقرت بتعديل مماثل قريبا وجعلت الأولوية الأولى في الولاية للأب والام معا لأنهما أساس الأسرة، وبعد وفاة الأب يتأثر الطفل سلبا بالنزاع بين أفراد الأسرة والعائلة بسبب المال».

