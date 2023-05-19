قضايا مخدرات وسلاح.. الأمن العام يشن حملات أمنية في أسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة مديرية أمن أسوان بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرتى مركز شرطة (كوم أمبو - إدفو) .

أسفرت جهودها عن ضبط (كمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرام– كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام - بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).. بحوزة (4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" من بينهم إثنين مطلوب التنفيذ عليهما فى 3 قضايا مخدرات والمحكوم عليهما بالسجن المؤبد).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .