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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة إسرائيليين في اشتباكات البلدة القديمة بالقدس

إصابة إسرائيليان
إصابة إسرائيليان في اشتباكات بالبلدة القديمة في القدس

اندلعت اشتباكات ظهر اليوم (الجمعة) بين إسرائيليين وعرب، في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة بالقدس، شملت رشق الحجارة على رجال الشرطة وقوات الأمن الذين كانوا ينشطون هناك وفصلوا بينهم.

 

وأصيب شابان إسرائيليان يبلغان من العمر حوالي 20 عاما بجروح طفيفة في رأسهما جراء رشقهما بالحجارة. تم نقلهم إلى مستشفى شعاري تسيديك. 

وبخلافهم أصيب شرطي وعدد من سكان القدس الشرقية. استخدمت الشرطة قنابل الصوت لتفريق اطراف الاشتباك.

وجاء العديد من الإسرائيليان إلى الحرم القدسي، بإدعاء أن اليوم هو يوم القدس، وأظهر أحد مقاطع الفيديو سيارة محطمة تعود على ما يبدو لأحد سكان القدس الشرقية، ويبدو أنه جاء إلى المكان للصلاة في المسجد الأقصى.

 

واعتقلت الشرطة، الليلة، 8 أشخاص للاشتباه في تورطهم في حوادث عنف واضطرابات في القدس الشرقية ومنطقة البلدة القديمة، في ختام "مسيرة الأعلام" في يوم القدس الذي حضره عشرات الآلاف من الأشخاص.

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