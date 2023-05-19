الرئيس الأوكراني: أزور السعودية لأول مرة لتعزيز العلاقات مع العالم العربي

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة جدة العربية.

وجاء زيلينسكي على متن طائرة حكومية فرنسية أقلعت من بولندا، ومن المقرر أيضا حضوره قمة قادة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية في نهاية هذا الأسبوع.

وقال زيلينسكي، بمجرد وصوله السعودية في تغريدة له عبر تويتر، إنه بدأ أول زيارة على الإطلاق إلى المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي.

وأكد الرئيس الأوكراني أن "المملكة العربية السعودية تلعب دورا مهما لعودة شعبنا وإحلال السلام وتعاون الطاقة. ونحن على استعداد لنقل تعاوننا إلى مستوى جديد".

وتابع: “أولوية زيارتي لجدة ستكون مناقشة صيغة للسلام”، مضيفا أنه سيلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة.

ومن المقرر أن تبحث القمة بعض الجوانب الاقتصادية بالتركيز ملف الأمن الغذائي العربي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.