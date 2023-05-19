الجزائر يطالب السودان بالحل السلمي لـ تجنب الشعب الانزلاق في دوامة العنف

أكد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أن السودان يشهد انفجار دائرة العنف بين الشعب الواحد، وأن الوضع صعب.



وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية بجدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقادة العرب، أن الجزائر كانت لها دور فى العمل على الهدوء، ويكون هناك حل و مسار سلمى.



ولفت إلى أنه يدعوا الأخوة بالسودان لـ الحوار، والابتعاد عن المشكلات، حتى لا يكون هناك خطر يهدد السلم، ولـ تجنب الشعب الانزلاق في دوامة العنف.



وأشار إلى أن ما يحدث في المنطقة ليس بمعزل عن الذى يحدث في العالم، وأن الجميع يجب أن يتحد حتى يكون هناك دور فاعل و يكون هناك حفاظ على المصالح المشتركة.



ولفت إلى أنه علينا أن نرسم مستقبل أفضل لـ شعوبنا.



