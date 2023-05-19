أبو الغيط: أدعو أن تكون قمة جدة بداية لحل الأزمة في السودان

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه يقدم الشكر للملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، وأيضا الشعب السعودي.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية بجدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقادة العرب، أن المشهد الدولي يمر بأخطر فترة في التاريخ المعاصر، وأن التمسك بـ المصالح العربية من الأشياء المهمة لتقوية الكتلة العربية.

ولفت إلى أن الأزمات التى تعانى منها الدول العربية، مستمرة، وأن الجميع يشاهد ما يحدث فى السودان، معلقًا :" أدعو أن تكون قمة جدة بداية لحل الأزمة في السودان".