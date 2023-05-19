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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو الغيط: أدعو أن تكون قمة جدة بداية لحل الأزمة في السودان

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه يقدم الشكر للملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، وأيضا الشعب السعودي.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية بجدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقادة العرب، أن المشهد الدولي يمر بأخطر فترة في التاريخ المعاصر، وأن التمسك بـ المصالح العربية من الأشياء المهمة لتقوية الكتلة العربية.

ولفت إلى أن الأزمات التى تعانى منها الدول العربية، مستمرة، وأن الجميع يشاهد ما يحدث فى السودان، معلقًا :" أدعو أن تكون قمة جدة بداية لحل الأزمة في السودان".

 

الشعب السعودي الملك سلمان أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية محمد بن سلمان

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