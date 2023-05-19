رئيس أوكرانيا من جدة: نريد صيغة آمنة لإنهاء الحرب وتوفير الأمن الغذائي للعالم

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده لديها تجربة ناجحة مع الوساطة السعودية بشأن إطلاق سراح أسري، وأن علاقتها مع الدول العربية متجذرة فى العديد من المجالات.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية بجدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقادة العرب،: أدعوكم لحماية شعبنا بما في ذلك المسلمون في بلادنا.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أنه يريد صيغة آمنة لإنهاء الحرب لضمان توفير الأمن الغذائي للعالم، وأن لدينا مبادرة حبوب وقمح لـ مساعدة الكثير من الدول، من خلال البحر الأسود، رغم ما تقوم بها روسيا، من حصار.