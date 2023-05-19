التربية السليمة واحترام الآخر.. ندوات توعية بمراكز الشباب على مستوي المحافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة ، تنظيم سلسلة ندواتها التوعوية للأسرة المصرية ، علي مستوي المحافظات ، وذلك ضمن خطة دعم أندية الفتاة.

وشملت السلسلة ندوة بعنوان "احترام الآخر" بمركز شباب حى قدرى عثمان بمحافظة أسوان ، حاضر فيها الشيخ ياسين سليم من الأزهر الشريف ، حيث تناولت مفهوم وأشكال احترام الاخر ، والأضرار التي تحدث للأشخاص في حاله عدم احترام الآخرين وكذلك واجباتنا ودورنا كاشخاص ومجتمع.

أما في محافظة الأقصر فقد تناولت الدكتورة ليلة يوسف - وكيله كليه الألسن بجامعة الأقصر ،خلال ندوة تم تنفيذها بمركز شباب الرياينه ،عدد من الموضوعات الهامة للأسرة و الطفل والفتاة ، تحت عنوان " القيم الأخلاقية المفقودة في المجتمع" ، كما تطرقت مفهوم القيم ، أهمية قيم (الصدق ،الأمانة ،الوفاء ،الاخلاص ،واحترام وقبول الآخر ) في بناء مجتمع أفضل ، يقوم على الأخلاق الحميدة ، كذلك

الدور السلبي الذي تقع فيه وسائل الاعلام والسوشيال ميديا في غرس قيم غير سويه تضر بالفرد والمجتمع.



أما في مركز شباب مدينه ههيا بمحافظة الشرقية ، تم تنفيذ ندوة حول التربية السليمة داخل الأسرة ، ألقتها تهانى السيد ، حيث تناولت أساليب التربية السليمة وكيفية زرع الاخلاق داخل الأبناء واستعرضت أساليب التربية الحديثة كالقدوة الحسنة واحترام الوالدين لبعضهما واحترام الطفل أمام الآخرين .