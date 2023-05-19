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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التربية السليمة واحترام الآخر.. ندوات توعية بمراكز الشباب على مستوي المحافظات

صدى البلد

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة ، تنظيم سلسلة ندواتها التوعوية للأسرة المصرية ، علي مستوي المحافظات ، وذلك ضمن خطة دعم أندية الفتاة.

وشملت السلسلة ندوة بعنوان "احترام الآخر" بمركز شباب حى قدرى عثمان بمحافظة أسوان ، حاضر فيها الشيخ ياسين سليم  من الأزهر الشريف ، حيث تناولت مفهوم وأشكال احترام الاخر ، والأضرار التي تحدث للأشخاص في حاله عدم احترام الآخرين  وكذلك واجباتنا ودورنا كاشخاص ومجتمع.

أما في محافظة الأقصر فقد تناولت الدكتورة ليلة يوسف - وكيله كليه الألسن بجامعة الأقصر  ،خلال ندوة تم تنفيذها بمركز شباب الرياينه ،عدد من الموضوعات الهامة للأسرة و الطفل والفتاة ، تحت عنوان " القيم الأخلاقية المفقودة في المجتمع" ، كما تطرقت  مفهوم القيم ، أهمية قيم (الصدق ،الأمانة ،الوفاء ،الاخلاص ،واحترام وقبول الآخر ) في بناء مجتمع أفضل ، يقوم على الأخلاق الحميدة ، كذلك 
الدور السلبي الذي تقع فيه وسائل الاعلام والسوشيال ميديا في غرس قيم غير سويه تضر بالفرد والمجتمع.


أما في  مركز شباب مدينه ههيا بمحافظة الشرقية ، تم تنفيذ ندوة حول التربية السليمة داخل الأسرة ، ألقتها تهانى السيد ، حيث تناولت أساليب التربية السليمة وكيفية زرع الاخلاق داخل الأبناء واستعرضت أساليب التربية الحديثة كالقدوة الحسنة واحترام الوالدين لبعضهما واحترام الطفل أمام الآخرين .

احترام الاخر احترام الوالدين احترام الطفل الأزهر التربية السليمة التربية الحديثة الشباب والرياض الشباب والرياضة الشيخ ياسين القدوة الحسنة جامعة الاقصر سوشيال ميديا محافظة أسوان محافظة الاقصر محافظة الشرقية وزارة الشباب والرياضة

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