التعاون الإسلامي نؤكد أهمية وحدة المؤسسات الوطنية فى السودان

أكد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أنه يجب التعاون من أجل تقديم الصالح لـ شعوبنا.



وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية بجدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، و القادة العرب، أن القمة تعقد حيث يواجه العالم العربي و الإسلامي تحديات غير مسبوقة.



ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك تهدئة لـ الوضع فى السودان، وناشد الأشقاء فى السودان بالحل السلمي، وأن يكون الهدف الوطن، معلقًا :" نؤكد على أهمية وحدة المؤسسات الوطنية فى السودان".



وأوضح أنه يجب أن يكون هناك حل لما يحدث أيضًا فى فلسطين، ويجب أن يكون هناك دعم وتعاون لـ الاستقرار فى اليمن وليبيا و سوريا.



وتابع :" حريصون على دعم كل الجهود فى المنطقة لنشر السلام، وندعو التنسيق و التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي و الدول العربية فى الملفات الاقتصادية".

