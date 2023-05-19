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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مبادرة يوم للناس بالمجمع الطبي في الإسماعيلية.. الأربعاء

خلال اللقاء
خلال اللقاء

تستعد محافظة الإسماعيلية، الأربعاء المقبل، لتدشين أولي جلسات الحوار المجتمعي، تحت عنوان "يوم للناس"، وهي المبادرة التي أطلقها الدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، قبل أيام، بموافقة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومن المقرر أن تعقد بشكل دوري لخدمة المرضي.

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استقبل المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، الدكتور محمد سامي رافقه الدكتورة مي صلاح مسئول المبادرات، في إطار الاإستعدادات لإنطلاق مبادرة " يوم للناس"، كأول حوار مجتمعي لمناقشة كل ما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل وتطويرها لصالح المواطن الإسمعلاوي.

من جانبه أعلن الدكتور محمد سامي، خلال اللقاء، عن مشاركة جميع التنفيذين وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وجامعة قناة السويس وممثلين عن أطياف المجتمع المدني، بغرض آنعقاد أول حوار مجتمعي لصالح تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطن الاسمعلاوي.

أضاف مدير هيئة الرعاية بالإسماعيلية، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلي  تقديم الحلول الفورية لأية مشاكل مرتبطة بالمنظومة الصحية بشكل مباشر، بالتنسيق مع قيادات المنظومة الصحية بالهيئة، والتنفيذيين بالمحافظة.

في هذا السياق، رحب المهندس احمد عثمان بالمبادرة التي اعتبرها إضافة جديدة للحوار المجتمعي لخدمة المواطن الاسمعلاوي وفي سبيل تقديم كافة أوجه الدعم لصالح المريض، لافتا إلي أهمية تضافر جميع الجهود من أجل الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية بالمحافظة.

وأضاف "عثمان" إلي أنه من خلال جلسات “نتشاور للحوار الوطني” والتي سبق وأن أطلقها مكتب النائب، سيتم تصعيد مطالب وشكاوي المواطنين  لمناقشة الحلول المقترحة بشأن تطوير الخدمة الصحية بمحافظة الإسماعيلية من خلال جلسات مبادرة "يوم للناس".

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الدكتور أحمد السبكي الدكتور محمد سامي هيئة الرعاية الصحية هيئة الرعاية الصحي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية رئيس هيئة الرعاية الصحية

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