موريتانيا تدين الاعتداءات الإسرائيلية .. وتدعو لوقف الأعمال القتالية في السودان

قال رئيس جمهورية موريتانيا، إننا في حاجة ماسة إلى توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات، من أجل تطوير وترقية العمل العربي المشترك، والصمود في وجه التحديات.

وشدد خلال كلمته بالقمة العربية، على اهمية تطوير العمل العربي المشترك، في إطار ما يعاني من العالم العربي من نزاعات وتحديات، مؤكدا على أن مورتيانيا تدين بقوة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأكمل: نؤكد تمسكنا بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، عاصمتها القدس، بالإضافة إلى التمسك إرساء دعائم الاستقرار والأمن في ليبيا واليمن.

ودعا إلى بذل كافة الجهود لوقف الاعمال القتالية في السودان، وتقديم الدعم الإنساني لهم.

