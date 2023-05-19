المطرب أكمل رسلان يكشف تجربته مع الحبس : اتقبض عليا في المسرح

تحدث المطرب أكمل رسلان عن تجربة حبسه بسبب أزمته مع أحد المنتجين، كاشفًا أن عقد الاحتكار الذي وقعه كان السبب في الأزمة، وجاء ذلك خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي في برنامج القاهرة اليوم.

وكشف أكمل أنه قد تم حبسه حوالي أسبوع، بسبب توقيعه على نفسه شيك بدون رصيد، وذلك لشراء ألبومه من أحد الشركات التي وقع معها عقد احتكار، ووصف الموقف بأنه كان صادمًا خاصة وأنه كان قد قُبض عليه وهو على خشبة المسرح، خلال احيائه إحدى الحفلات الغنائية.

وتحدث أكمل عن تجربة الحبس موضحًا أنه تعلم منها الكثير، فيما انتقد في الوقت ذاته عقود الاحتكار والتي أضرت بالكثيرين من نجوم هذا الجيل مثل : محمد الكيلاني، ومحمد الشرنوبي.

حادث أكمل

نشر المطرب أكمل صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيها عن تعرضه إلى حادث بسيارته وأن العناية الإلهية أنقذته.

وعلق أكلم على الصور قائلا: "قدر الله وما شاء فعل.. معرفش طلعت من الحادثة دي سليم إزاي، الحمد لله والشكر لله".

واتضح من الصورة تهشم السيارة بشكل كبير ونقل الى المستشفى ليجرى بعض الفحوصات للاطمئنان على نفسه وتبين أنه بحالة جيدة.

يذكر أن أكمل ابتعد عن الغناء بسبب أزمات إنتاجية، بسبب عقد الاحتكار، الأمر الذي جعله يعاني من حالة اكتئاب، وزاد وزنه لـ135 كيلو، ومن بين أغانيه: "هيموت"، "أوصافها"، "أناني"، "إبعد عني".