عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس بالقمة العربية أكدت التمسك بالخيار الاستراتيجي لحل أزمات المنطقة

الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة، جاءت مباشرة وواضحة ورصدت أهم التحديات التى تواجه المنطقة في ظل ما تمر به من ظروف قاسية تهدد الحاضر والمستقبل، وهو ما يجعل الحفاظ على المؤسسات الوطنية أمر ضروري وحيوي لا يمكن الاستغناء أو التخلى عنه.

 

وقال "محسب"، إن كلمة الرئيس حملت حزنا كبيرا على تؤول له الأوضاع في المنطقة خاصة تصاعد العنف في بعض الدول العربية، وكان أخرها العدوان الإٍسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مشيدا بالجهود التى تبذلها القيادة السياسية من أجل الحفاظ على التهدئة، مؤكدا أن الرئيس السيسي كان حريصا على التحذير من مخاطر استمرار إدارة الصراع، عسكريا وأمنيا، كونه سيؤدى إلى عواقب وخيمة على كل الأطراف.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأزمة السودانية أيضا حظت بأولوية في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حذر من أن الأزمة التى اشتعلت فى السودان الشقيق تنذر - إذا لم نتعاون فى احتوائها - بصراع طويل، وتبعات كارثية، على السودان والمنطقة، بالإضافة إلى الأزمات فى ليبيا واليمن، مشددا على ضرورة  وجود تحرك عربي مشترك لتسوية تلك القضايا على نحو أكثر إلحاحا من أى وقت مضى.

 

وشدد النائب أيمن محسب على أهمية ما تناولته كلمة الرئيس بشأن موقف مصر الثابت من التمسك بالخيار الاستراتيجي وتحقيق السلام الشامل والعادل، من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.
 

السودان الحوار الوطني الاستثمار الدول العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

قرار عاجل من التعليم لطلاب الشهادة البريطانية في مصر

أول تعليق من باسم ياخور على أنباء تهديده بالقتل والاختطاف

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو.. السيسي: المنطقة العربية مرت بظروف استثنائية وقاسية.. أبو الغيط: المشهد الدولي يشهد أشد الفترات خطورة

السيسي: تطبيق مفهوم العمل العربي المشترك يتعين أن يمتد للتعامل مع الأزمات العالمية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء العراقي: أرحب بعودة سوريا .. وأدعو الجامعة العربية إلى بناء تكتل اقتصادي

الكويت : نؤكد موقفنا الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا

لمدة 6 أشهر.. إعفاء السبائك والجنيهات الذهبية من الجمارك

مجلة حواء تطلق برنامج الرئيس والمرأة المصرية

ميقاتي: نعاني من أزمات متعددة ونعيش سنوات عجاف في لبنان

العراق : انتهاك المقدسات في فلسطين لا يقبله الضمير الإنساني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

فيديو

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ