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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أدهم بكري يستعد للموسم الثاني من حفلات شاطئ جويل بالإسكندرية لصيف 2023  

صدى البلد

يستعد منظم الحفلات أدهم بكرى لإقامة عدد من السهرات الغنائية ضمن الموسم الثانى من حفلات شاطئ جويل بالإسكندرية لصيف 2023 امتدادا لنجاح الموسم الأول الذى شارك في إحيائه  محمد حماقي ، تامر حسني ، تامر عاشور ، رامى صبرى وحمادة هلال والتى حققت حضورا جماهيريا غير مسبوق.

 

 

وأكد بكرى أنه يتم تنظيم وتمهيد أرض الشاطئ لاستيعاب المزيد من الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والذين كان لهم تواجدا ملحوظا بالآلاف فى حفلات الموسم الأول.

كما يتم تجهيزات الحفلات بمواصفات لايف عالمية من مسرح ومؤثرات إضاءة وصوت غير مسبوقة بالإضافة الى استقطاب نجوم الأغنية العربية.


وسبق ان أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته البالغة، بالحضور الجماهيري الذي شهده حفله الذي أحياه في الإسكندرية.

ونشر تامر حسني لقطات من حفله في الإسكندرية عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق قائلًا:«في إسكندرية إمبارح مكانتش حفلة، كان حدث مش عادي بجد عيني مكانتش عارفه تجيب آخر الجمهور، حضوركم الكريم ده هفضل فخور به طول عمري، اتشرفت بتقديمي لـ 13 موهبة مصرية من مختلف محافظات مصر، وفعلًا كسروا الدنيا بأصواتهم فوق الرائعة وعازف الساكس الصاعد المتميز اللي قدمته وموهبته كانت مفاجأة كبيرة للجمهور».


وأضاف :«فخور بالتنظيم أستاذ أدهم بكري الشاب الجميل الإسكندراني اللي كان بيحبني من وهو 15 سنة، وقولت له لو بتحبني أوي لازم تنجح ووعدني أنه هينجح والنهارده عنده 30 سنة، وهو من كبار منظمي الحفلات في إسكندرية، وأصبح صاحب الحفل الأضخم في تاريخ حفلات مصر».

وتابع :«بشكر رجال الأمن، مجهود عظيم في تأمين عدد خرافي زي دا لحد دلوقتي مفيش كاميرات عرفت تصور الجمهور رغم كل الصور دي بس قريب هينزل تقرير كبير عن الحفلة، وهيكون أوضح، شكرا طلاب الإسكندرية حبايب قلبي شكرا لكل شعب إسكندرية العظيم الراقي المحترم، شكرا لكل الوحوش اللي تعبوا في المسرح الكبير ده، وإخراج الحفلة بالشكل العظيم دا اللي يليق بإسكندرية وشعبها».

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