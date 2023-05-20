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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تُعيَّن "شاروخان" سفيرا لعلامتها التجارية

ريلمي تُعيَّن شاروخان
ريلمي تُعيَّن "شاروخان" سفيرا لعلامتها التجارية

تخطط شركة "ريلمي" Realme الصينية للاتفاق مع النجم الهندي  شاروخان  ليكون سفيرًا لعلامتها التجارية في المرحلة المقبلة. تنتشر هذه الأنباء في الوقت الذي تستعد فيه الشركة لإطلاق سلسلة Realme 11 Pro المرتقبة جدا في السوق الهندية الشهر المقبل.

وفقا لتقرير موقع gizmochina مع اقتراب الوقت لإطلاق ريلمي Realme 11 Pro في الهند ، استعان صانع الهواتف الذكية الصيني بالممثل الهندي الشهير  شاروخان  كسفير لعلامته التجارية، كما شارك التقرير صورًا مسربة ، حيث يمكننا رؤية نجم بوليوود وهو يصور إحدى الإعلانات لشركة Realme ونرى لمحة من ما وراء الكواليس والتحضيرات.

ريلمي تُعيَّن "شاروخان" سفيرا لعلامتها التجارية 

في الصور المسربة يمكننا أن نرى أسماء الشركة ريلمي Realme بوضوح و اسم "شاروخان" أيضا مكتوب على ظهر الكراسي. هذا يعني أن النجم يعمل مع الشركة على مشروع جديد لم يعلن عنه للجماهير حتى الآن وإن كان التعاون بينهما واضح ، ومن المحتمل أن يتم الاستعانة بالمزيد من مشاهير بوليوود للمساعدة في الترويج لسلسلة هواتفها الذكية الجديدة Realme 11 Pro.

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بالنسبة لمن لا يعرف تطورات العلامة التجارية آخر أخبارها ، تم إطلاق سلسلة ريلمي 11 في السوق الصينية مؤخرًا، مع كاميرا رئيسية بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل مع طراز 11 Pro + ، وطرازات سلسلة Pro تميزت أيضا بتصميم جديد تمامًا يتضمن أيضًا لوحة خلفية من الجلد الصناعي مع خياطة عمودية باللون الذهبي والفضي في اللوحة الخلفية في منتصف اللوحة.


 

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