رغم احتجاجات الهندوس .. شاروخان يحقق أعلى إيرادات في تاريخ الهند

مازالت أصداء الانتقادات والهجوم الشرس على فيلم Pathaan للنجم البوليوودى شاروخان مستمرة بسبب اتهام الكثير من الجمهور الهندى أن العمل يسيئ الى الهندوس.

وتطورت الأحداث سريعًا حيث أقام عدد من الجمهور والنشطاء الهندوس بوقفة احتجاجية على استمرار عرض الفيلم كونه يسيء إلى الهندوس، في حين حقق الفيلم أعلى إيرادات في تاريخ الهند وأصبح أول فيلم يتخطى 100 كرو في أول يوم عرض على مستوى العالم .

وقامت الشرطة الهندية بالقبض على بعض النشطاء الذين شاركوا فى الوقفة الاحتجاجية وهو الأمر الذى ينم عن استمرار حالة الغضب العامرة ضد الفيلم على الرغم من أن بطله مسلم وهو شاروخان.

شاروخان

وطالت موجة الغضب العارمة أيضا بطلة الفيلم ديبيكا بادكون، حيث تعرضت لهجوم لاذع من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بسبب الزى الذى ارتدته وهو باللون البرتقالي الذي ظهرت فيه بنهاية الأغنية التى يتضمنها الفيلم وهو ما اعتبره الكثير إهانة للهندوسية باختيارها للون الزعفران الذي يمثل جزءا مهما في التراث الثقافي الهندوسى كما أنه نفس لون أزياء بوذا مؤسس الديانة البوذية.

شاروخان

شاروخان وفيلم Pathaan

أطلق عدد من جمهور النجم الهندي شاروخان في مصر دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتجمع غدا، ومشاهدة فيلمه الجديد Pathaan في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية والعالمية.

ويتم طرح فيلم Pathaan في السينمات المصرية لأول مرة منذ سنوات، بالتزامن مع دور العرض الهندية، ويشهد عودة نجم بوليوود إلى الشاشة الكبيرة مجددا بعد غياب سنوات.

شاروخان

يشارك شاروخان في بطولة فيلم Pathaan في كل من ديبيكا بادكون وجون إبراهام، وتدور أحداثه حول حب الوطن والتضحية من أجله.

كانت آخر أعمال شاروخان التي طرحت في السينما عام 2018، وهو فيلم Zero الذي شارك في بطولته مع كاترينا كيف وأنوشكا شارما، لكنه فشل في تحقيق إيرادات تذكر في شباك التذاكر.

يعود شاروخان بهذا العمل إلى جمهوره مرة أخرى بعد أزمة تورط آريان الابن الأكبر له في قضية مخدرات، شغلت الرأي العام العالمي، وتسببت في تأجيل تصوير Pathaan.

كان من المقرر أن يسافر شاروخان إلى إسبانيا آنذاك لتصوير فيلمه الجديد، لكن تأجلت جميع الخطط لفترة طويلة حتى انتهت أزمة أريان وتم قطع الصلة بينه وبين قضية المخدرات الشهيرة.