استشاري طب نفسي: من حق عادل إمام العيش في هدوء

قال الدكتور أحمد أبو العزايم، استشاري الطب النفسي، إن الفنان عادل إمام، قامة كبيرة وله أدوار تمثل طوائف الشعب المختلفة والأمة العربية، وله إنجازات كثيرة جدا، مشيرا إلى أن الإنسان فى كبر سنه يحتاج إلى أن يأخذ راحته فى الحياة ولا أحد يتابعه.

وأضاف استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “أى حد يقول أن عادل إمام لديه الزهايمر من المفترض أن يتهم فورا لأنه يدينه، لأن الزهايمر يعتبر مرض، وهذا مسألة طبيعية بحكم سنه، موضحا أن التدهور الطبيعي لشرايين المخ، وليس له علاقة بمرض الزهايمر”.

وتابع أحمد أبو العزايم، أنه يجب احترام الإنسان فى مرضه ولا يجب التطلع أو البحث وراء الإنسان، لافتا إلى أنه من حق عادل إمام أن يعيش فى هدوء.