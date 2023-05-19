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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد الطاهري يُحلل تصريحات السيسي في قمة جدة: كلمة الثوابت المصرية والعربية

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنه بالرغم من كون كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية التي انعقدت في جدة اليوم، كانت موجزة، إلا أنه يعتبرها كلمة الثوابت المصرية والثوابت العربية، إذ أن كلمة الرئيس بدأت بنوع من المراجعة فيما يخص الدولة الوطنية، مؤكدًا أن الدولة الوطنية كانت أحد محاور الرئيس السيسي اليوم باعتبارها من ثوابت السياسة الخارجية والإقليمية لمصر.

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وأضاف «الطاهري»، خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي أكد أنه لقد تأكد لكل ذي بصيرة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرروه لمستقبل الشعوب ومقدراتها، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أشار لنقطة بالغة الأهمية وهي أنه لم يعد من المقبول أن تصبح الشعوب العربية رهيبة للفوضى والتدخلات الخارجية.

 

وأوضح الكاتب الصحفي والإعلامي، أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بنوع من الوضوح والمكاشفة فيما يخص العمل العربي المشترك، إذ أن العمل العربي المشترك لم يعد مقبولا أن يكون قاصرا على تنسيق المواقف فيما بين الدول العربية، ولكن أيضًا يجب أن يكون هناك عمل عربي مشترك فيما يخص العلاقة مع المجتمع الدولي والعلاقة مع العالم الخارجي، خاصة مؤسسات التمويل والحكومة الاقتصادية العالمية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

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