مستشار وزير التموين الأسبق: نحتاج 20 مليون طن قمح سنويا

أكد الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، أن الفلاح والمزارع يورد للدولة 4 مليون طن من القمح، وباقي المحصول يتواجد في الأسواق، ونستورد 12 مليون طن قمح من الخارج، مشددًا على أن استيراد القمح من الخارج عبء على الميزانية المصرية ونحتاج لوجود مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية.

وأضاف "نور الدين"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المواطن المصري يستهلك 182 كيلو في العام الواحد، مؤكدًا أننا نحتاج لـ20 مليون طن قمح في العام الواحد، مشددًا على أنه مرشح أن ينتج مليون طن زيادة من القمح هذا العام، بسبب وجود 350 ألف فدان زيادة في الأراضي التي تم إصلاحها.

الخبز هو سبيل المعيشة

وتابع: "رغيف العيش ملحمة تاريخية مصرية والخبز هو سبيل المعيشة"، مؤكدًا أن القمح يتداخل في السياسة والحروب، مشيرا إلى أننا نستورد 70% من احتياجاتنا من القمح من الخارج.