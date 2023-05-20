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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم السبت 20 مايو 2023: استثمارات مالية كبيرة

صدى البلد

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم السبت 20 مايو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 19 مايو 2023 : تكوين ثروة كبرى

برج الحوت وحظك اليوم السبت 20 مايو 2023

ناقش خطة الزواج مع الأسرة للحصول على الموافقة، كن مبتكرًا في المكتب وسترى النتائج، يمكنك القيام باستثمارات مالية كبيرة أو شراء عقار، بالإضافة إلى ذلك ، ستكون الصحة أيضًا جيدة باستثناء بعض الأمراض البسيطة

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

ستصبح العلاقة أقوى وسيحب حبيبك كل لحظة معك، لا توجد قوة خارجية يمكنها التلاعب بعلاقتك اليوم، قد يخطط المتزوجون لإنجاب طفل لتوسيع نطاق الأسرة، ستحصل علاقتك على دعم والديك.

‏توقعات برج الحوت صحيا

تجنب ركوب الدراجة بدون خوذة حيث يوجد خطر ، خاصة في الليل، لا تفوت الأدوية اليوم، قد يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في النوم والتي قد تكون نتيجة ضغط المكتب ولكن يمكنك حلها من خلال التأمل.

توقعات برج الحوت المهني

كن مبدعًا في الوظيفة ومبتكرًا في الاجتماعات، تحتاج إلى إحضار أفكار جديدة لإقناع المدير، يمكن أن تكون هناك تحديات في التعامل مع عملاء معينين ، خاصة من الدول الأجنبية.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

لن تزعجك أي مشكلة مالية، قد تربح معركة قانونية على الممتلكات مما سيجلب لك الحظ السعيد. 

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