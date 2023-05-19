عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 19 مايو 2023 : تكوين ثروة كبرى

صدى البلد

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 19 مايو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مش بيلحقوا يفرحوا.. 4 أبراج الحزن وراهم الأيام الجاية

برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 18 مايو 2023 : امنح مساحة لحبيبك

برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 19 مايو 2023

ابتعد عن علاقات الحب التي قد تضر بحياتك العاطفية، ستحصل على تقدير مهنيتك في المكتب، من الناحية المالية، ستكون قويًا ولكن الأمراض الطبية قد تزعج يومك.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

تجنب علاقات الحب الإضافية اليوم التي قد تصيب علاقتك العاطفية الحالية، كن شغوفًا اليوم وخطط لرحلة رومانسية في المساء، يمكنك مناقشة الزواج والحياة المستقبلية.

‏توقعات برج الحوت صحيا

تجنب اتباع نظام غذائي غني بالزيت والدهون بدلا من ذلك ، اذهب للسلطات والفواكه، قد تعاني من آلام في الصدر ، وتوصيلات العين ، وألم في المفاصل والركبتين لا تفوت الأدوية واحتفظ بصندوق طبي جاهزًا أثناء الإجازة.

توقعات برج الحوت المهني

﻿سيشهد مكان العمل ثرثرة وقد يكون البعض عنك، ومع ذلك تحتاج إلى التركيز أكثر على الوظيفة، يمكن لرجال الأعمال التوقيع على صفقة جديدة بينما لا ينبغي للمديرين اتخاذ قرارات مالية اليوم لأن النجوم ليسوا في صفهم.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

 ستكون حياتك المالية رائعة اليوم، كما سترى الثروة من مصادر مختلفة ، يمكنك الاستثمار بثقة في سوق الأسهم أو أعمال المضاربة، قد يشترك بعض رواد الأعمال في صفقات جديدة لاكتساب المزيد من الثروة. 

الحوت الحوت وحظك اليوم برج الحوت صحيا برج الحوت وحظك اليوم توقعات برج الحوت توقعات برج الحوت صحيا توقعات برج الحوت وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

أوكرانيا.. تحرك عاجل من زيلينسكي لاستعادة شبه جزيرة القرم

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

أقل من 30 جنيها.. مفاجأة في سعر الدولار وضربة للمضاربين والسوق السوداء

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

موضوعات متعلقة

سابت حفلة خطوبتها | تصرّف صادم من فتاة حديث السوشيال ميديا

مش بيلحقوا يفرحوا.. 4 أبراج الحزن وراهم الأيام الجاية

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 18 مايو 2023 : عشاء رومانسي

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 18 مايو 2023 : خطط لمستقبلك

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 18 مايو 2023 : فرص متعددة

برج الجدي.. حظك اليوم الخميس 18 مايو 2023 : تتلقى ثروة

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 18 مايو 2023 : اهتم بصحتك وفلوسك

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 18 مايو 2023 : تحذير للأزواج

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: ندعو إلى توفير 114 مليون دولار لمصر لمساعدة لاجئي السودان

بيان عاجل من السعودية بشأن تعاون أوبك+ مع الدول العربية

كرم جبر: استمرار الأزمة السودانية سيعرض المنطقة لمخاطر واضطرابات تفوق القضية الفلسطينية

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 19 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حملة تطهير في كرة القدم| الصين تطيح برئيس الاتحاد ومدرب المنتخب ولاعب محترف.. ما القصة؟!

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة البطاطس المقلية بالخل والثوم

شيكو يثير الجدل بـ إطلالة ويجز .. سعرها خيالي

إطلالة ناعمة .. سعر صادم لفستان مي عمر في أحدث ظهور

ورم المخ .. 5 علامات تحذيرية يجب ألا تتجاهلها

فيديو

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

صورة مي كساب تثير ضجة| تفاصيل عملية جراحية غيرت حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ