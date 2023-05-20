نهائي جديد.. مجدي عبد الغني يعلق على تخطي الأهلي عقبة الترجي التونسي

هنأ مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكره السابق النادي الاهلي بعد الفوز علي نادي الترجي والتاهل الي نهائي افريقيا .

وكتب مجدي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ‏نهائي جديد إن شاء الله البطولة الإفريقية أهلاوية مصرية ".



وتأهل فريق النادى الأهلى إلى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا بشكل رسمى، لمواجهة الفائز من مباراة الوداد المغربى وصن داونز الجنوب افريقي غدًا السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري.

وحدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم «كاف» 4 يونيو القادم موعدًا لمباراة الذهاب فى نهائى بطولة دورى الأبطال، ويوم 11 من نفس الشهر موعدًا لمباراة الاياب، على أن تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراتى النهائى على الهواء مباشرًا.