عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رشاد عبده: الاستثمار ينعكس على الجميع بالخير ويوفر فرص عمل للشباب

رشاد عبده
رشاد عبده

أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الإرادة السياسية، تقف خلف الاستثمار، والدولة جادة في جذب الاستثمار المحلي، والأجنبي.

txt

رشاد عبده: الإفراج عن بضائع بـ23 مليار دولار يؤثر إيجابيا على السوق

txt

رئيس التنمية الصناعية يبحث طلب شركة تونسية لإنتاج كابلات السيارات الاستثمار بمصر

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي محمد الكومي، أن المجلس الأعلى لت الاستثمار، يكون رئيسه هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأى مشكلة فى الاستثمار يتم حلها في السريع.

ولفت إلى أن الاستثمار ينعكس على الجميع بالخير، ويوفر أموال جديدة، لم تكن موجودة، وأن الاستثمار يوفر فرص عمل، ويحسن معيشة المواطنين، و يوفر العمل الصعبة.

وأشار إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، خطوة ممتازة على الطريق الصحيح، لـ إعادة قوة الاستثمار المصري.

وطالب بعمل وزارة متخصصة لـ الاستثمار فقط، ويكون لتلك الوزارة مميزات لحل أى مشكلة تقف أمام الاستثمار، وأوضح أن أمريكا أكبر دولة بالعالم لا يوجد بها قانون لـ الاستثمار، ولكن تسعى لحل أى مشكلة لـ المستثمرين.

وكشف أن مجموع المشروعات لـ أي دولة هو اقتصاد الدولة، وأن النتاج المحلي هو عبارة عن حجم المشروعات التى تقوم بها الدولة.

 

 

رشاد عبده الخبير الاقتصادي الاقتصاد الاستثمار جذب الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 1-0 في دوري أبطال إفريقيا

لطمة قاسية لتجار السوق السوداء.. ارتفاع سعر الجنيه 12% مقابل الدولار

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

قمة جدة| أحمد موسى منفعلا: لا يصح الحديث مع أبو الغيط بهذه الطريقة

ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

القمة العربية في السعودية.. موقف جديد بشأن قضية سد النهضة

ترشيحاتنا

كبير القارة ومُحطِم العروش| الأهلي إلى نهائي إفريقيا الـ 16.. قهر الترجي التونسي ذهابا وإيابا

على هامش قمة جدة.. الرئيس السيسي يؤدي مناسك العمرة.. صور

السودان .. قوات الدعم السريع ترحب بإعلان قمة جدة

خلصت| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار في السوق السوداء

آخر ليلة من شوال الآن.. بـ13 دعاء تفتح لك كل أبواب الرزق

بعد هزيمة الترجي.. من هو منافس الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هزيمة الترجي.. من هو منافس الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

لو شعرك بيقع.. فيتامينات تساعد على تقويته

فرح بنتي.. عمرو دياب يداعب حميد الشاعري في زفاف نجلته

تعيش قصة حب.. إطلالات لـ دينا الشربيني أثارت الجدل

فيديو

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

أزمة السودان والقضية الفلسطينية.. رسائل هامة من السيسي أمام القمة العربية

اكتشاف كوكب جديد مغطى بالبراكين.. هل يشكل خطورة على حياتنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ