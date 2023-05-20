رشاد عبده: الاستثمار ينعكس على الجميع بالخير ويوفر فرص عمل للشباب

أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الإرادة السياسية، تقف خلف الاستثمار، والدولة جادة في جذب الاستثمار المحلي، والأجنبي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي محمد الكومي، أن المجلس الأعلى لت الاستثمار، يكون رئيسه هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأى مشكلة فى الاستثمار يتم حلها في السريع.

ولفت إلى أن الاستثمار ينعكس على الجميع بالخير، ويوفر أموال جديدة، لم تكن موجودة، وأن الاستثمار يوفر فرص عمل، ويحسن معيشة المواطنين، و يوفر العمل الصعبة.

وأشار إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، خطوة ممتازة على الطريق الصحيح، لـ إعادة قوة الاستثمار المصري.

وطالب بعمل وزارة متخصصة لـ الاستثمار فقط، ويكون لتلك الوزارة مميزات لحل أى مشكلة تقف أمام الاستثمار، وأوضح أن أمريكا أكبر دولة بالعالم لا يوجد بها قانون لـ الاستثمار، ولكن تسعى لحل أى مشكلة لـ المستثمرين.

وكشف أن مجموع المشروعات لـ أي دولة هو اقتصاد الدولة، وأن النتاج المحلي هو عبارة عن حجم المشروعات التى تقوم بها الدولة.