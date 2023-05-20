يستحق.. تعليق مثير من خالد الغندور على تأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

علق الاعلامي خالد الغندور على تأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "الأهلي إلى نهائي إفريقيا ويستحق وصن داونز المرعب في الطريق".



وتأهل فريق النادى الأهلى إلى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا بشكل رسمى، لمواجهة الفائز من مباراة الوداد المغربى وصن داونز الجنوب افريقي غدًا السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري.

وحدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم «كاف» 4 يونيو القادم موعدًا لمباراة الذهاب فى نهائى بطولة دورى الأبطال، ويوم 11 من نفس الشهر موعدًا لمباراة الاياب، على أن تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراتى النهائى على الهواء مباشرًا.