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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد إبراهيم كيشو يحقق الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة بتونس

صدى البلد

حصد محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني للمصارعة بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات البطولة الإفريقية المقامة حاليا في تونس.

وتوج كيشو بالميدالية الذهبية بعد الفوز على بطل منتخب الجزائر في المباراة النهائية.

حصد هيثم فهمي لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات وزن 60 كجم، بالبطولة الإفريقية المقامة حاليا في تونس.

وتوج هيثم فهمي بالميدالية الذهبية بعد الفوز في 3 مباريات أمام بطل المغرب في ربع النهائي، ثم الفوز على بطل الجزائر في قبل النهائي، قبل الفوز على بطل سيراليون في المباراة النهائية.

البطولة الافريقية المنتخب الوطنى للمصارعة الميدالية الذهبية بطولة افريقيا محمد إبراهيم كيشو

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