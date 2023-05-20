في خطوات بسيطة.. جربي الطريقة المناسبة للقضاء على شيب الشعر

علاج الشيب الشعر، يخجل الكثير من الأشخاص من أنفسهم عند ظهور الشيب سواء بشكلٍ طبيعي بسبب تقدّم السن، أو في حال ظهر بشكلٍ مبكرٍ، إذ يعود سبب ظهوره إلى نقص مادّة الميلانين، وقلة نشاط الخلايا الصبغيّة، ويلجأ المعظم من أجل إخفائه إلى استخدام الصبغات الكيميائيّة، إلّا أنّ لها العديد من الأضرار التي تلحق بالشعر، لذلك يمكن اللجوء إلى بعض الوسائل الطبيعيّة والآمنة التي سنتناول بعضها في مقالنا هذا للتخلّص منه.

علاج شيب الشعر



أوراق الكاري وجوز الهند

تُغلى حفنة من أوراق الكاري مع كوب من زيت جوز الهند على النار لمدّة لا تزيد عن عشر دقائق حتّى يتحوّل لونها إلى الأسود.

يُترك المزيج جانباً حتّى يبرد، ويُصفّى الزيت.

يُحفظ المزيج في وعاء، وتُدلّك فروة الرأس والشعر به أربع مرات في الأسبوع قبل النوم، ويُغسل في الصباح باستخدام الشامبو والماء.

عنب الثعلب الهندي

يُوضع زيت جوز الهند في مقلاة على النار حتّى يصل إلى درجة الغليان، ويُضاف له القليل من قطع عنب الثعلب الهندي المجفّفة، أو من مسحوق عنب الثعلب، ويُخلط المزيج جيداً.

يُترك الزيت حتّى يبرد، ثمّ يُوضع على الشعر، وفروة الرأس.

يُترك الزيت على الشعر لمدّة لا تقل عن ساعة، أو لمدّة ليلة كاملة، ويُشطف بالماء والشامبو.

عصير الليمون وزيت اللوز

تُخلط معلقتين كبيرتين من زيت اللوز، وثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون في وعاء صغير الحجم، حتّى يتشكّل مزيج متجانس القوام.

يُوزّع المزيج على فروة الرأس والشعر إلى الأطراف.

يُترك المزيج عليهما لمدّة لا تقلّ عن نصف ساعة، ثمّ يُغسل بالشامبو.

عشبة إكليل الجبل والمريمية

يُوضع نصف كوب من عشبة إكليل الجبل الجافّة، ونصف كوب من المريمية، وكوبين من الماء في إناء على النار لمدّة لا تقلّ عن نصف ساعة.

يُترك المزيج لمدّة ساعتين على الأقل حتّى يبرد تماماً.

يُوضع على الشعر، ويُترك حتّى يجفّ، ثمّ يُغسل.

عصير البصل وعصير الليمون

تُخلط ثلاث ملاعق صغيرة من عصير البصل مع ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

يُوزّع الخليط على فروة الرأس والشعر بالتساوي.

يُترك على الشعر لمدّة نصف ساعة على الأقل، ثمّ يُغسل بالشامبو والماء الدافئ.

الشاي الأسود

تُغلى ملعقتين من الشاي الأسود مع كأس من الماء على النار، وتُضاف ملعقة صغيرة من الملح.

يُترك المزيج جانباً حتّى يبرد، ثمّ يُشطف الشعر به عدة مرات، ويُترك في المرة الأخيرة لمدّة عشرين دقيقة، ويُغسل بالماء البارد، مع مراعاة عدم استخدام الشامبو.

القطيفة

يُغسل الشعر باستخدام الشامبو بشكلٍ جيد.

يُشطف الشعر وفروة الرأس بالعصير المستخرج من أوراقها.-