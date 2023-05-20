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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنشاء وكالة جديدة لتنظيمه.. خطوة كبرى من الكونجرس الأمريكي ضد الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

بدأ الكونجرس الأمريكي سلسلة جلسات الاستماع الخاصة حول الذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.


ومؤخرا، حضر الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"  سان آلتمان،  للكونجرس، وفق ما ذكرت منصة ذا فيرج المعنية بالتكنولوجيا.

أعرب أعضاء اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ عن إلحاحهم، بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي أثناء جلسة الاستماع.


لكنهم اتخذوا نبرة ودية إلى حد كبير مع ألتمان، الذي أيد العديد من الإصلاحات نفسها التي اقترحوها. 
من جانبه، تمسّك ألتمان بفكرة إنشاء الكونجرس، لوكالة جديدة مهمتها تنظيم الذكاء الاصطناعي وترخيص تطويره من قبل الشركات الكبرى.


قال ألتمان في شهادته : "نعتقد أن فوائد الأدوات التي نشرناها حتى الآن تفوق المخاطر إلى حد كبير. ومع ذلك ، نعتقد أن التدخل التنظيمي من قبل الحكومات سيكون حاسمًا للتخفيف من مخاطر النماذج المتزايدة القوة".

 

 

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