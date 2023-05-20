اليوم .. 90496 طالب وطالبة بالغربية يؤدون أول امتحانات الاعدادية في مادة اللغة العربية

يؤدى اليوم السبت، 90496 طالب وطالبة بمحافظة الغربية امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، للعام الدراسي 2022 / 2023 داخل 408 لجنة ، فيما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية البالغ عددهم 1978 طالب وطالبة الامتحانات للمادة اللغة العربية في 15 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة.

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والالتزام بنشرة الموانع الصادرة من مديرية التربية والتعليم، والتشديد بعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

ووجه وكيل الوزارة ،الإدارات التعليمية، بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة، والتحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، وشدد على أنه يمنع تماماً خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.

كما أوصى وكيل الوزارة، مديري عموم الإدارات التعليمية، بضرورة تقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة في نهاية سير الامتحان.