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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في يومها الأول .. وكيل تعليم أسيوط يتفقد إمتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم أسيوط
وكيل تعليم أسيوط يتفقد إمتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم السبت عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة أسيوط رافقه محمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية.

 زار وكيل المديرية لجنة مدرسة هدى شعراوي ومدرسة الجهاد للاطمئنان على سير امتحان اللغة العربية في اليوم الأول من إمتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بأسيوط. 
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه يؤدي 84 ألف طالب وطالبة إمتحانات الشهادة الإعدادية في 397 لجنة على مستوى المحافظة ، لافتاً إلى التزام تام بتعليمات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بإدارة الامتحانات.
 

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وأشار زنار إلى أنه حدد معلما لكل لجنة امتحانية مسئولًا عن عملية التسليم والتسلم لأوراق الأسئلة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أن مسئول استلام وتسليم الامتحانات دوره أن يقوم باستلام مظاريف الأسئلة المغلقة من مركز توزيع الأسئلة ويقوم بتسليمها إلى لجنة سير الامتحان، ويشارك في عملية فض مظاريف الأسئلة قبل توزيعها على الطلاب مباشرة ضمانا لسيرة الامتحانات.

وقال " زنار" إن مديرية التربية والتعليم بأسيوط لديها ١١ مركزا لتوزيع أسئلة امتحانات الإعدادية موزعين على مختلف الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، مشيرًا إلى أن كنترول الشهادة الإعدادية في أسيوط هو كنترول مركزي، وبجانب كنترول الإعدادية هناك كنترول للدبلومات الفنية وآخر للثانوية العامة بالمحافظة.

وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين داخل لجان امتحانات نهاية العام الدراسي 2023، وضرورة اتباع إجراءات الأمن والسلامة المهنية قبل وبعد أداء كل امتحان، مع تأكيد المساءلة القانونية وإلغاء الامتحان للمخالفين لهذه التعليمات.

وقامت المديرية ، بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

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