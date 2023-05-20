نجم عالمي يقرب الأهلي من صفقة الموسم.. تفاصيل

كشف تقرير صحفي، عن تطور جديد يقرب الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم فريق بشكتاش التركي، من الانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويصر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على التعاقد مع جاكسون موليكا في الصيف المقبل، رغم فشل مفاوضات القلعة الحمراء مع نادي بشكتاش في الشتاء الماضي.

وبحسب صحيفة “milliyet” التركية، فإن نادي بشكتاش قرر الاستغناء عن جاكسون موليكا في الصيف المقبل، وسيبدأ النادي التركي في تقييم العروض المقدمة للاعب التي تتراوح من 4 إلى 5 ملايين يورو.

وأضافت أن نادي بشكتاش يتجه للتعاقد مع ديفور أوريجي مهاجم ليفربول السابق وميلان الحالي، بعد اقترابه من مغادرة الروسونيري بنهاية الموسم الجاري.

ويمتد عقد جاكسون موليكا مع نادي بشكتاش التركي حتى صيف 2027، وتبلغ القيمة التسويقية للمهاجم الكونغولي 5 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

الأهلي يتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

في سياق آخر، تأهل فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس الجمعة، بعد اكتساح الترجي برباعية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وينتظر الأهلي المتأهل من الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.