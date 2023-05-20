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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فضل الله يكشف عن أخطاء الأهلي والزمالك في اللجوء للمحاكم المدنية

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

رفض الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي لجوء ناديا الأهلي والزمالك الي القضاء من أجل رفع دعاوي خاصة بالشأن الرياضي.

قال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 
قولاً واحداً لمن سألني ،،،
الزمالك أخطأ عندما لجأ للقضاء العادى فى أزمة " قيد اللاعبين " ، والأهلى أخطأ عندما لجأ للقضاء العادى فى أزمة ( مشروعية لجنة الانضباط ).

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فضل الله يكشف عن الطرق القانونية لحسم قضايا الرياضة

وأضاف الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي:  فالاصل أن المؤسستين كان لزاماً عليهما اللجوء الى لجنة الإستئناف فى اتحاد الكرة ثم مركز التحكيم الرياضى ( وإن كان غير منعقد )  فيكون اللجوء للفيفا ثم المحكمة الرياضية الدولية ، استطرد الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي: واتحاد كرة القدم المصرى  هو الجهة( الرياضية ) الوحيده بإيقاف هذه الممارسات التى تخالف القواعد الرياضية.

تابع الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي:  ولايجوز لأى (جهة رياضية ) اختصام اى ( جهة رياضية )  أخرى امام ( المحاكم العادية ) فى المنازاعات ( الرياضية ) طالما لم ترتبط بسلوكيات تمثل اعتداءات ( جنائية )

فضل الله الأهلى الزمالك قيد اللاعبين لجنة الانضباط اتحاد الكرة المحكمة الرياضية الدولية

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