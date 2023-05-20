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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الإعدادية بالدقهلية ويؤكد: لا تهاون مع الغشاشين

وزير التعليم في الدقهلية
وزير التعليم في الدقهلية اليوم

قام الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بزيارة إلى محافظة الدقهلية؛ لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وقد رافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  خلال الزيارة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهشام جعفر، مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، ووائل شعراوى، مدير عام التوجيه المالى والإداري، ولجنة من الشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري بالوزارة.

وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سير امتحانات الشهادة الإعدادية في مدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، حيث تؤدي الطالبات امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

واطمأن الوزير على مستوى الامتحان، مؤكدًا أن حرص الوزارة على انضباط سير العملية التعليمية يستهدف في الأساس صالح الطلاب، وأن جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خاصة بالنسبة لسير الامتحانات تؤكد ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

كما تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من اللجان داخل المدرسة، حيث تأكد من كتابة بيانات الطلاب بطريقة صحيحة، وبطاقة مراجعة البيانات، وتوقيع المراقبين عليها، كما اطلع أيضا على أعداد الغياب والحضور الفعلى للطلاب داخل اللجنة، وهوية الطلاب وأرقام الجلوس الخاصة بهم.

كما تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أوراق الأسئلة، والتأكد من توقيت فتحها، كما تأكد من ختم الإدارة على أوراق الأسئلة، واستمارات الغياب، كما اطلع على أعداد غياب الملاحظين، فضلًا عن التأكد من هوية العاملين بالكنترول، حفاظًا على أعمال الكنترول والسرية.

كما تأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني داخل كنترول المدرسة من عدد اللجان داخل المدرسة، وعدد الأوراق داخل الأظرف، حتى يتم تسليمها داخل اللجنة، وتوزيعها على الطلاب بما لا يسمح للتداول أو الغش. 

وشدد الوزير على عدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.

وتوجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ، عقب ذلك، إلى متابعة لجنة مدرسة الدكتور أحمد زويل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، وتأكد من فتح أظرف الأسئلة فى موعدها، ومحضر تسليم الأسئلة والتوقيع عليه، كما تفقد عددا من لجان المدرسة، واطمأن على مستوى الامتحان.

كما قام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أيضا بزيارة مدرسة العلم والإيمان الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، حيث تفقد عددا من اللجان داخل المدرسة واطمأن على سلامة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الامتحانية، كما تفقد كنترول المدرسة، وتأكد من توقيت فتح مظاريف الأسئلة والتوقيع على محضر فتح الأسئلة.

وزير التعليم في الدقهلية اليوم
وزير التعليم في الدقهلية اليوم
وزير التعليم في الدقهلية اليوم
وزير التعليم في الدقهلية اليوم
وزير التعليم في الدقهلية اليوم
وزير التعليم في الدقهلية اليوم
وزير التعليم في الدقهلية اليوم
وزير التعليم في الدقهلية اليوم
وزير التعليم في الدقهلية اليوم
وزير التعليم في الدقهلية اليوم
وزير التعليم في الدقهلية اليوم
وزير التعليم في الدقهلية اليوم
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم الاعدادية

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