أمن القاهرة: ضبط 9 مجرمين بحوزتهم مخدرات وأسلحة.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في توجيه ضربة قوية لمروجي المواد المخدرة حيث تم بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ضبط ٩ مجرمين وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية " حال إستقلالهما سيارتين ملكهما بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزتهما ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) .

وتم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزته (كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت 3 كيلو جرام - كمية من جوهر الحشيش المخدر – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - هاتف محمول – مبلغ مالى).

وضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم سيارتين "قيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهم (بندقية آلية والخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 20 أسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمول).



وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة").



وضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (125 كيس من جوهر الحشيش المخدر وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتم ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة "ملك أحد أصدقائه" بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (417 كيس لمخدر الحشيش وزنت 41,700 كيلو جرام - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .