ناقد رياضي: الشحات أهم عناصر الأهلي بمباراة الترجي و"تاو" يقدم أدءً مميزا..فيديو

قال الناقد الرياضي لطفى السقعان، إن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسين الشحات كان أهم عنصر في مباراة الأهلي والترجي ، مردفا: "اللاعب تاو ميزته أنه يلعب في الأهلي زي ما بيلعب في أنجلترا".

وأضاف الناقد الرياضي لطفي السقعان، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد "، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن التجانس بين اللاعبين في الأهلي و " تاو " مهم في صالح النادي ، مسيرا :" لو حد عمل معاه ثنائية هيبقا موضوع مختلف في النهائي " .

ولفت " السقعان " ، إلى أن وجود " تاو" ، و" الشحات " لا يلغي قيمة اللاعبين الأخرين في الأهلي ، ولا توجد فرقة تلعب بـ أثنين فقط ، ولكن هناك لعيبة مؤثرة في إدارة النادي .

الأهلي يصعد لنهائي إفريقيا

في سياق آخر، تأهل فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس الجمعة، بعد اكتساح الترجي برباعية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وينتظر الأهلي المتأهل من الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.