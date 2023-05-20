القبض على 3 أشخاص قتلوا آخر بالأسلحة النارية في الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعدى (3 أشخاص) على آخر بإستخدام الأسلحة النارية ومقتله بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وبها رش خرطوش بالرأس ، وبسؤال والدته إتهمت (كهربائى سيارات "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان) بالتعدى على نجلها بسلاح نارى "بندقية خرطوش" وإحداث إصابته التى أودت بحياته لسابقة قيام المجنى عليه بالتوجه لمنزل المتهم وبحوزته "بندقية آلية" لتهديده وإجباره على التصالح والتنازل عن إحدى القضايا لصالح أحد أصدقائه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور فى حينه وأرشد عن السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة (بندقية خرطوش) ، وكذا السلاح الذى كان بحوزة المجنى عليه (بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر).. وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما بندقية ضغط هواء وبمواجهتهما أقرا بما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.