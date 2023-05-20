عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على تشكيل لجان فحص تقنين أوضاع واضعي اليد بالتعديلات الجديدة

صدى البلد

يناقش مجلس النواب الفترة المقبلة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي وافقت عليه الحكومة الفترة الماضية ،وذلك من اجل اقراره وعرضه على الرئيس للتصديق عليه.

 ونص على انه سيكون  هناك لجنة لفحص الطلبات المقدمة، ولن يتم التملك على الأراضي التي جرى التعدي عليها، إنما سيكون هناك حق انتفاع بها.

 

ونص التعديل المُوافق عليه من الحكومة، على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.

 

تشكيل لجان فحص تقنين أوضاع واضعي اليد 

 

كما نص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.

 

ونص التعديل أيضاً على استحداث لجان لنظر التظلمات، ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها.

 

جاءت التعديلات ايضا بمادة جديدة لتقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة، ونصها: "مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية للجهات الإدارية، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة.

التصرف في أملاك الدولة الخاصة الجهة الإدارية المختصة الحكومة القانون رقم 144 لسنة 2017 تقنين وضع اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

أصغر من العروسة .. زوجة حميد الشاعري تثير ضجة في زفاف ابنتها

ترشيحاتنا

ضبطية كبرى في مطار القاهرة.. 3 ركاب يهربون مخدرات وعملات أثرية وعاج سن الفيل| صور

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

مسؤول بالأمم المتحدة يتعرض لهجوم شرس بعد اجتماعه مع روسي مطلوب جنائيا

ثقافة العمل التطوعي.. حياة كريمة تطلق أول برنامج تدريبي لطلاب الجامعات

رزم دولارات|تحرك برلماني عاجل ضد محمد رمضان.. برلمانية: يستفز الناس ولابد من محاسبته

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية الأزهرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة غير متوقعة لتناول مرضى السكر الأرز الأبيض بأمان

بـ200 جنيه .. تقليد مايوهات هادية غالب يثير الجدل على السوشيال ميديا

نسرين أمين في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن آخر أعمالها.. صور

بعد فيديو مؤثر .. أضرار صادمة لتناول الشعيرية سريعة التحضير

فيديو

دمار منازل ومزارع وأضرار بـ مليارات اليورو.. خسائر فيضانات إيطاليا

تفاصيل مثيرة لمقتل مسن على يد زوجته في الأقصر| فيديو جراف

الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ