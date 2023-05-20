بالتاتو.. هيدي كرم تثير الجدل في أحدث ظهور

أثارت الفنانة هيدي كرم، الجدل بنشرها فيديو من خلال حسابها الرسمي على “انستجرام” وهي تضع تاتو مثير للجدل.

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هيدي كرم

وكانت الفنانة جوري بكر الشهيرة بشخصية "دلال" من مسلسل جعفر العمدة، قد اثارت الجدل على السوشيال ميديا بعد تداول صور جريئة ومثيرة لها .



وقالت جوري بكر فى أحد التصريحات الصحفية ان شخصية وداد اعتذرت عنها النجمة هيدى كرم و تم اختياري .

مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مى كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهري، مجدى بدر، أحمد فهيم،أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

يذكر أن آخر أعمال هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وأحمد عز.

وشاركت هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.