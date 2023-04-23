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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جوري بكر أجمل منها ؟ .. هيدي كرم اعتذرت عن دور وداد بـ جعفر العمدة

صدى البلد

أثارت الفنانة جورى بكر الشهيرة بشخصية "دلال" من مسلسل جعفرالعمدة، الجدل على السوشيال ميديا  بعد تداول صور جريئة ومثيرة لها .


 

وقالت  جورى بكر فى أحد التصريحات الصحفية ان شخصية وداد اعتذرت عنها النجمة هيدى كرم و تم اختيارى .


 

و تألقت الفنانة جوري بكر، ، بصور جريئة ومثيرة وهو ما دفع الجمهور لتداول صورها و تالقت مرتدية فستانا باللون الابيض  مكشوف الصدر  برفقة زوجها.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

وأضافت الفنانة جوري بكر، خلال حوارها عبر فضائية “العربية”: “بشكر زوجي إنه إداني أجازة أنزل مصر كام يومعلشان أحتفل بنجاحي، ولكنه فى النهاية عارف إن جوري ملهاش علاقة بوداد وعارف إني طيبة جدا، صح يا رامي".


 

وكانت شخصية وداد قد تصدرت تريند السوشيال ميديا بسبب زوجها من شوقي وينتظر الكثير ماذا فعلت وداد للتتزوجرجل آخر غير زوجها . 


 

مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان،  زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومىفؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم،أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهابطارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

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محمد رمضان محمد سامى هيدي كرم الفنانة جوري بكر شخصية دلال شخصية وداد

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