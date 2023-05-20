مصدر بـ الريان القطري يوضح حقيقة مفاوضات ضم زيزو من الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الريان القطري حقيقة ما تردد مؤخرا حول دخول النادي في مفاوضات مع الزمالك للحصول على خدمات اللاعب أحمد سيد زيزو، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد المصدر أن الحديث عن وجود مفاوضات بين الريان القطرى ولاعب الزمالك زيزو غير صحيح ، وأنه يوجد لديهم لاعبون في نفس مركزه من ضمنهم المغربي سفيان بوفال، الذي تم التعاقد معه برقم كبير .



وأشار المصدر أن سفيان بوفال مستمر مع الفريق حتى صيف 2026 ومن المستحيل التفريط في خدمات اللاعب ، وان قوام الفريق من المحترفين غير مكتمل والإدارة ترغب في التعاقد مع 3 لاعبين من أمريكا اللاتينية بمراكز مختلفة في الفريق.

واختتم المصدر حديثه إلى أن الإدارة بعد رحيل المدرب التشيلي نيكولاس كوردوفا، بصدد التعاقد مع مدير فني جديد والأقرب لهذا المنصب هو البرتغالي ليوناردو جارديم.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض المران الختامي مساء غد الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يسافر الفريق عقب المران إلى مدينة السويس، للانتظام في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة .

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الفقرة التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب، تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون .

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب لم يشارك خلالها مجموعة اللاعبين الأساسيين خلال مواجهة أسوان الأخيرة، وفقا لقرار خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني منعا لتعرضهم للاجهاد.

وحرص أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.