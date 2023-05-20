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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الوداد يغيب عن مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الوداد
الوداد

تأكد غياب حميد أحداد مهاجم نادي الوداد البيضاوي المغربي، عن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الأهلي، بسبب تراكم الإنذارات.

وتأهل الوداد البيضاوي المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله إيابًا في جنوب إفريقيا، مع ماميلودي صن داونز، بهدفين لمثلهما، في نصف النهائي.

وتحصل حداد، على البطاقة الصفراء، في الدقيقة 98، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة في ذهاب النهائي أمام الأهلي، بداعي تراكم الإنذارات.

وسبق لـ أحداد اللعب لصفوف فريق نادي الزمالك.

وتُقام مباراة ذهاب نصف نهائئي دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد 4 يونيو، على ستاد القاهرة، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 11 من الشهر ذاته بالمغرب.

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