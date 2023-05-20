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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق علي تأهل الوداد المغربي لنهائي دوري ابطال افريقيا 

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوكء ”:"مالكش حجة النهائي ذهاب و إياب مش مباراة واحدة في المغرب زي ٢٠٢٢ و كمان حضور جماهيري كامل في مصر"

وأطاح الوداد المغربي بـ صن داونز ويواجه الأهلي فى نهائى أبطال أفريقيا بعد التعادل بهدفين لكل منهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل ثيمبا زوانى الهدف الأول لصن دوانز من خطأ دفاعى للوداد في الدقيقة 50.

وأدرك الوداد المغربي هدف التعادل عن طريق أيوب العملود من رأسية في شباك صن داونز في الدقيقة 71.

وأضاف بيتر شالوليلي الهدف الثاني من متابعة جيدة لصالح صن داونز ،وتعادل الوداد المغربي عن طريق موثوبي مافالا بالخطأ في مرماه.

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:
حراسة المرمى: يوسف المطيع 
الدفاع: العملود، أبو الفتح، زولا، عطية الله.
الوسط: جبران، أوناجم، جعدي حيمود، المترجي. 
الهجوم: سامبو.

تشكيل صن داونز:
حراسة المرمى: ويليامز 
الدفاع: بوطويل، موكوينا، مفالا.
الوسط: موداو، مبولي، مخوليس، موديبا.
الهجوم:  مورينا، شالوليلي، زواني.

 

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خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

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