موعد مكرر.. كيف تناولت الصحف المغربية نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

حسم فريق الوداد المغربي تأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، بعدما تعادل إيجابيًا مع صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-2.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي الفريقين، قبل أن يتعادلا اليوم بنتيجة 2-2 ليتأهل الفريق المغربي رسميًا إلى دور النهائي، لملاقاة الأهلي الذي تأهل على حساب الترجي التونسي بعد الفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 4-0 بمجموع المباراتين.

ويرصد “صدى البلد” كيف تناولت الصحف المغربية لتأهل الوداد لمواجهة الأهلي في النهائي.

صحيفة المنتخب المغربية

عصبة أبطال إفريقيا: الوداد البطل يصعد للنهائي بعد الإطاحة بالعملاق صن داونز

البطولة المغربي

الوداد يطيح بماميلودي سان داونز في مباراة للتاريخ ويضرب موعدا "مكررا" مع الأهلي في نهائي عصبة الأبطال.

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الوداد يقهر صنداونز وينتزع منه تأهل تاريخي ويلاقي الأهلي في نهائي الأبطال