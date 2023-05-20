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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

36417 طالب وطالبة يؤدون الامتحان العملي للدبلومات الفنية بالفيوم

الدكتورة أمانى قرنى
الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التعليم بالفيوم

صرحت الدكتورة أماني قرني إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم أن  الامتحانات العملية والمعملية  "دور أول" لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2022، بدأت اليوم. 

وأشارت أن عدد الطلاب بلغ 36 ألف و417 طالب وطالبة "نظام ٣ و ٥ سنوات"، موزعين داخل 90 لجنة على مستوى المديرية.

و إنتهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية،  ومنها تجهيز (اللجان والمعامل والورش والاستراحات ومراكز التوزيع) لتكون مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات.

بلغ عدد اللجان 90 لجنة على مستوى المحافظة بواقع ( 38 ) لجنة صناعي نظام ٣ سنوات – (2) لجان صناعي إعداد مهني - لجنة واحدة صناعي نظام ٥ سنوات  - (31) لجنة تجارى نظام ٣ سنوات -  لجنة واحدة تجارى نظام ٥ سنوات – (2لجنة فندقي )نظام 3سنوات ونظام 5 سنوات – (8) لجان زراعي نظام ٣سنوات – (4) لجان زراعي إعداد مهني - لجنة واحدة تعليم مزدوج سكرتارية طبية وفني إداري – (2) لجان تعليم وتدريب مزدوج صناعي)

وأوضحت دكتورة أماني قرني أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد (27) استراحة مخصصة للسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من (آسرة ومشتملاتها - بوتاجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه) والتي تضمن للسادة المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية إقامة كريمة.

كما تم تجهيز مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة (8) خطوط سير لامتحانات العملي و (12) خط سير لامتحانات النظري خطوط توزيع، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

وأوضحت   أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات (الصحة - الاسعاف - التأمين الصحي - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كلًا في مجاله للمعاونة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، مشيرًا إلى أن الامتحانات العملية والمعملية تستمر خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ مايو الجارِي، على أن تستأنف الامتحانات النظرية، والتى تنطلق ٢٧ مايو وتنتهى ٨ يونية 2023م وفق الجداول التي اعلنتها الوزارة.

 

 

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