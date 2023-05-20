بتقرير طبي .. كلية تجارة السادات تمنع دخول الحمام أثناء الامتحانات

أعلنت كلية التجارة جامعة السادات عن عدد من التعليمات وذلك قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي، ومنها أنه لن يسمح للطالب بدخول الحمام إلا بناء على تقرير طبي للحالة المرضية (مريض السكر أو الكلى .... الخ).

كما ناشدت الكلية بالالتزام بعدد من التعليمات ومنها الحضور قبل الموعد المحدد للامتحان بوقت كاف، ولن يسمح ﻷي طالب بدخول الامتحان بعد مرور (١٠ دقائق) على الأكثر من بدء الموعد الامتحان (مهما كانت الأسباب)، الالتزام بكافة تعليمات وتوجيهات رجال الأمن، سواء عند بوابات الدخول أو عند قاعات الاختبار. وعدم إحداث أي شغب مع رجال أمن الكلية، إحضار إثبات الشخصية، ولن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدونها، لن يسمح للطالب بالخروج من قاعة الامتحان إلا بعد مرور نصف الوقت المحدد للامتحان.

كما ناشدت الكلية بأنه لن يسمح نهائيا بتداول الأدوات ( الأقلام أو المساطر، او الآلة الحاسبة وغيرها) بين الطلاب داخل قاعة الامتحان، وعليه يجب على جميع الطلاب التأكد من إحضار أدواته كاملة، ((كما وجب التنويه على ضرورة عدم إحضار غطاء الآلة الحاسبة والاكتفاء بالآلة الحاسبة فقط))، عدم اصطحاب التلفون المحمول أو ساعات اليد الذكية إلى قاعة الإمتحان. وفي حالة استخدام الهاتف أو إشهاره أو استخدام الساعات الذكية أثناء الامتحان ستعتبر حالة غش، الالتزام بأرقام الجلوس والمكتوبة فوق الديسكات بقاعة الامتحان، المحافظة على هدوء القاعة، وفي حالة عدم الالتزام سيحرر محضر شغب ضد مثيري الشغب.

كما شددت الكلية على اتباع التعليمات والتوجيهات المعطاة من قبل المراقبين والملاحظين داخل اللجان، وفي حالة التهجم أو التحدث بأسلوب غير لائق أو الأعتداء على أي مراقب أو عضو لجنة امتحانات، سيؤدي ذلك إلى تحويل الطالب لمجلس تأديب وفصله من الجامعة، وعدم إحضار أي مراجع أو أوراق إلى قاعة الامتحان، أو الكتابة على اليد فأن ذلك سيعتبر غشاً، وعلى جميع الطلاب التأكد من تطابق رقم نموذج البابل شيت مع رقم نموذج الأسئلة قبل البدء في الحل، مع العلم بأنه لن يسمح بتغيير نموذج الأسئلة أو البابل شيت بأي حال من الأحوال بعد مرور ١٠ دقائق من بداية الامتحان.